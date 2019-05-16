Глава украинской компании рубанул правду-матку

Россия технически способна отказаться от использования ГТС Украины уже с 2020 года. Если это произойдет, Киев столкнется с тяжелейшими последствиями, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, ситуация такова, что на нее не влияют даже сроки запуска "Северного потока – 2".

"По моей оценке, которую разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января мы получим полную остановку, как это было в январе 2009 года, она достаточно большая. Говоря о том, как это повлияет на Украину, думаю, не будет слишком жестко сказано, что это может вызвать настоящий кризис, в том числе политический",

– цитирует Коболева "Экономическая правда".

Украина понесет огромные финансовые потери – до $3 млрд в год. Это составляет порядка 3% ВВП и фактически означает, что весь экономический рост в стране будет сведен к нулю.

Учитывая столь "радужные" перспективы для Украины, для избранного президента страны Владимира Зеленского и его команды сейчас самое важное – подготовиться к возможным последствиям прекращения транзита российского газа. Нужно создать дополнительные объемы голубого топлива с тем, чтобы поддерживать в ГТС необходимый уровень давления.

Параллельно с этим Зеленскому нужно договариваться с Москвой. По словам Коболева, диалог может начаться уже в июне. По крайней мере, глава "Нафтогаза" очень на это надеется. В компании ждут возобновления диалога с РФ после разговора Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Тelegram-канал "Раньше всех. Ну почти".