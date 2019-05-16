Германия отказалась быть колонией США

Немцы не хотят покупать американский газ, который не отвечает ни экологическим, ни коммерческим требованиям

Давление США на Германию по поводу поставок газа неприемлемо. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По его мнению, американцы действуют так, будто ФРГ – это колония Вашингтона.

"Американцы хотят продавать свой газ на европейском рынке, но меры, которые они для этого задействуют, не всегда приятны. Эти меры не только против россиян, они нацелены и, например, против немецких компаний, которые участвуют в "Северном потоке – 2", – приводит РИА "Новости слова Эрнста.

В четверг, 16 мая, участники конференции в Берлине "Перспективы энергетического сотрудничества Россия – ЕС. Газовый аспект" отметили, что в Европе нет однозначного мнения, насколько фрекинг – практикуемый в США способ добычи газа – вообще приемлем. Многие немецкие эксперты считают такой метод вредным для окружающей среды.

"Российский газ для нас более привлекателен, чем сжиженный, по экологическим причинам. Во-вторых, исходя из цены, американский газ не конкурентоспособен по сравнению с российским", – подчеркнул Эрнст.

Германия является ключевым партнером России по проекту "Северный поток – 2", для развития ее промышленности нужен российский газ. Поэтому канцлер Ангела Меркель, несмотря на поддержку Киева по разным вопросам, настаивает на скорейшей реализации газопровода, отметил в интервью RT зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Меркель в скором времени уходит с политической сцены и сейчас хочет довести до ума российский проект", – считает сенатор.

Ранее Меркель уверила, что принятые Еврокомиссией поправки к Третьему энергопакету не помешают запуску "Северного потока – 2".