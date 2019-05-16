Европу охватили протесты против "Северного потока – 2"

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В Германии участники акции "Заткнуть "Северный
поток – 2" пробрались на стройплощадку газовой магистрали и забрались в
часть уже проложенного трубопровода. На место прибыла полиция, которая пытается
вывести активистов на белый свет.
Инцидент произошел в городе Врангельсбург (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания), передает издание Focus. Сообщается, что цель протеста – затормозить строительство газопровода и обратить внимание на экологическую угрозу, которую якобы несет с собой новая магистраль
Точное число участников пока не известно. Правоохранительные органы исходит из того, что в трубу диаметром около 1,4 м залезли пять человек. Каким образом полицейские собираются извлекать оттуда протестующих – неясно.
По территории города, в котором проходит акция, проложено около 1,5 км трубопровода EUGAL. Эта магистраль станет ответвлением от "Северного потока – 2". Планируется, что в общей сложности труба протянется на 485 км по всей территории Германии до самой Чехии. Газопровод обеспечит транспортировку в Европу голубого топлива, получаемого посредством "Северного потока – 2".
Власти Германии ранее неоднократно заявляли, что, несмотря на протесты местных активистов и руководителей некоторых стран, проект будет реализован. Он обеспечит крупнейшую экономику Европы топливом, необходимым для развития промышленного производства.
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