"Газпром" способен закончить российско-европейский проект без посторонней помощи

Грандиозный план США разбит вдребезги. Если американцы исполнят обещанное и введут против компаний, участвующих в строительстве морского участка газопровода, ограничительные меры, топливный монополис РФ возьмет дело в свои руки.

"Газпром" справится собственными силами, завил замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский. Давление Вашингтона, отметил он, не сдвинет с намеченного пути "Северный поток – 2".

"Экономическое положение "Газпрома", которое находится в публичной плоскости, – оно позволяет самостоятельно завершить реализацию этого проекта, включая все, что потребуется",

– цитирует Яновского ТАСС.



На днях стало известно, что Сенат США подготовил законопроект об ограничительных мерах против компаний, задействованных в строительстве газопровода. Громкое заявление относительно "СП-2" накануне сделал Владимир Путин.

"Доведем до логического завершения", – заверил глава государства во время переговоров со своим австрийским коллегой Александром ван дер Белленом. Действия США, позиция которых относительно российско-европейского проекта остается непримиримой, по мнению Путина, – это яркий пример недобросовестной конкуренции.



