Запуск "Северного потока-2" будет отложен

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Запуск "Северного потока-2" придется отложить

Фото: www.globallookpress.com
Противники газопровода добились своего

Проект "Северный поток-2" не будет реализован в срок, если Дания выдаст разрешение на прокладку трубы по третьему варианту маршрута. При условии, что Копенгаген согласует документ до в течение 2019 г., окончание строительства будет перенесено примерно на середину 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord stream 2.

Ранее стало известно, что Копенгаген инициировал общественные слушания по поводу прокладки морского газопровода в обход острова Борнхольм с юго-востока. Это уже третий вариант маршрута, предложенный компанией Nord stream 2 Дании с 2017 года. Несмотря на то, что по первым двум отрицательного ответа также не было, датские власти весной 2019 г. попросили компанию-оператора продумать третий вариант. Он был передан Датскому энергетическому агентству (ДЭА) в апреле.

Новый маршрут предполагает прокладку трубы за пределами датских территориальных вод, в исключительной экономической зоне страны, поэтому Копенгаген не может его запретить. Но может затянуть. Как объявлено, до 10 июля ДЭА будет принимать от общественности замечания, предложения и вопросы по поводу их участка "Северного потока-2". Затем они будут рассмотрены. Как поясняется, Копенгаген хочет таким образом снять обеспокоенность жителей Дании насчет влияния строительства на экологию.

Фото: www.globallookpress.com

Тем временем на других участках маршрута строительство "Северного потока-2" идет полным ходом. Так, из 880 км газопровода "Грязовец – КС Славянская" осталось уложить около 40 км труб. 

Ранее президент РФ Владимир Путин снял все вопросы по поводу строящегося от России до Германии газопровода. 

Николай ВИКТОРОВ
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