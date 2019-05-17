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Вена успокоила страхи вокруг "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Австрия предпочла расширить источники энергии

"Северный поток-2" будет реализован в том числе при поддержке Австрии. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц.

По оценке Курца, проект является "положительным", причем так считают и власти Германии, и ряда других европейских стран. Он признал, что слышит много "эмоциональных" высказываний по поводу "Северного потока-2", но предпочитает руководствоваться собственной точкой зрения и интересами Австрии, передает РИА "Новости".

"Чем больше у нас источников энергии, тем лучше. Чем больше различных маршрутов, тем лучше. Я разделяю подход всех тех, кто говорит, что чем больше мы можем диверсифицировать источники энергии и их происхождение, тем лучше. Я также разделяю подход, что два маршрута лучше одного, а три - лучше двух", – указал Курц.

Фото: www.globallookpress.com

Трубопровод "Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря от побережья РФ до ФРГ. Расчетная мощность проекта – 55 млрд кубометров газа в год по двум нитям. Половину средств на строительство вносит "Газпром", остальную половину делят иностранные инвесторы, в том числе австрийская OMV.

Планировалось, что "Северный поток-2" будет запущен в конце 2019 г., но из-за Дании реализация проекта затягивается

Николай ВИКТОРОВ
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