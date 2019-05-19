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В "Газпроме" прокомментировали срыв сроков запуска "Северного потока - 2"

Фото: www.globallookpress.com
Есть вероятность, что реализацию отложат

Строительство газопровода "перешло экватор", рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Проект уже профинансировали на 4/5 от общего объема инвестиций. Вместе с тем Миллер не исключил, что при определенных обстоятельствах проект могут передвинуть по срокам.

Однако волноваться не стоит. Отсрочка, если она и случится, будет совершенно незначительной, успокоил он в эфире программы"Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Об этом пишет сайт "Вести.ру".

Напомним, ранее оператор проекта Nord Stream 2 заявил, что сроки реализации могут сорваться, если Дания выберет третий вариант маршрута, предложенного на рассмотрение. Как уже сообщалось,  Копенгаген организовал общественные слушания относительно прокладки морской части газопровода в обход острова Борнхольм с юго-востока.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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