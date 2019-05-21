США поставили под угрозу евробезопасность

Цель американских санкций очевидна

Вашингтон использует свой политический авторитет в корыстных целях. Еще недавно это было немыслимо, а сегодня уже многие привыкли к тому, что на страже коммерческих интересов США стоят дипломаты. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Практика введения нелегитимных односторонних ограничений против многих стран и РФ показывает, что реальная цель санкций - создать для себя конкурентные преимущества, – отметил дипломат в ходе Европейской конференции клуба "Валдай" в Вене. – Эта практика, которая была невообразима пару лет назад, становится рутиной в дипломатии и международных отношениях. Это тоже очень опасно", – передает РИА "Новости".

В качестве примера можно посмотреть на ситуацию вокруг "Северного потока-2". Этот газопровод открывает еще один путь поставки топлива из РФ в страны ЕС. Однако США мечтают сделать Европу местом сбыта своего СПГ, поэтому всячески препятствуют реализации проекта. Как сообщил находящийся в Киеве министр энергетики США Рик Перри, Вашингтон готовит закон о санкциях в отношении участников "Северного потока-2".

"Фактически была предпринята попытка атаковать оставшиеся основополагающие элементы европейского порядка, безопасности и стабильности", – прокомментировал ситуацию Грушко.

Но даже если пакет санкций против СП-2 будет принят в ближайшее время, помешать строительству газопровода это не сможет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива", – цитирует Пескова ТАСС.

"Северный поток-2" предназначен для поставок российского газа в Европу напрямую, минуя территорию Украины. Запуск запланирован на начало 2020 года.