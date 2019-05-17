Политическая война дорого обойдется Белому дому

Россия ответит на введение США новых антироссийских санкций по закону Магнитского. Об этом рассказали в российском посольстве в Вашингтоне.

Отмечается, что американцы пытаются использовать усиление давления как попытку односторонних принудительных мер, которые противоречат международному праву. Дипломаты подчеркнули, что подобные меры неприемлемы в цивилизованном общении стран.

"Данные шаги вызовут ответные меры. Отвечая подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе",

– цитирует посольство РФ РИА "Новости".

В дипмиссии также добавили, что санкции против спецотряда "Терек" создают лишние проблемы в вопросе совместной борьбы с терроризмом.

В новый список ограничений по закону Магнитского попал отряд спецназа "Терек" и его глава Абузайд Висмурадов. Также санкции ввели против Руслана Геремеевв (экс-командир батальона), Геннадия Каролова, Сергея Коссиева и Елены Трикули, напоминает "Царьград".