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Москва ударит по Вашингтону в ответ на новые санкции

Фото: Утро.ру
Политическая война дорого обойдется Белому дому

Россия ответит на введение США новых антироссийских санкций по закону Магнитского. Об этом рассказали в российском посольстве в Вашингтоне.

Отмечается, что американцы пытаются использовать усиление давления как попытку односторонних принудительных мер, которые противоречат международному праву. Дипломаты подчеркнули, что подобные меры неприемлемы в цивилизованном общении стран.

"Данные шаги вызовут ответные меры. Отвечая подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе",

цитирует посольство РФ РИА "Новости".

В дипмиссии также добавили, что санкции против спецотряда "Терек" создают лишние проблемы в вопросе совместной борьбы с терроризмом.

В новый список ограничений по закону Магнитского попал отряд спецназа "Терек" и его глава Абузайд Висмурадов. Также санкции ввели против Руслана Геремеевв (экс-командир батальона), Геннадия Каролова, Сергея Коссиева и Елены Трикули, напоминает "Царьград".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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