Нибиру
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Союз польских садовников просит кабинет министров страны предпринять шаги по отмене российского эмбарго на поставку фруктов.
Производители фруктов заявили на заседании в министерстве сельского хозяйства, что им трудно найти другой рынок сбыта для яблок.
После воссоединения Крыма с Россией отношения между Москвой и Западом серьезно ухудшились. Евросоюз ввел антироссийские санкции, ответом на которые стали российские ограничительные меры: теперь в страну запрещено поставлять ряд продовольственных продуктов из Евросоюза, Норвегии, США, Австралии и Канады.
Под действие эмбарго попали фрукты и овощи, мясные и молочные продукты, рыба и т.д. Потери западных стран от российских санкций составляют около 8,3 млрд долларов в год, напоминает РИА "Новости".
Многие европейские политики и бизнесмены неоднократно заявляли о том, что санкционная война вредит интересам западных производителей.
Совет Европы постановил предоставить всем равные права