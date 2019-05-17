Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Польша просит снять российское эмбарго

Фото: www.globallookpress.com
Производители недовольны обострением отношений

Союз польских садовников просит кабинет министров страны предпринять шаги по отмене российского эмбарго на поставку фруктов.

Производители фруктов заявили на заседании в министерстве сельского хозяйства, что им трудно найти другой рынок сбыта для яблок.

После воссоединения Крыма с Россией отношения между Москвой и Западом серьезно ухудшились. Евросоюз ввел антироссийские санкции, ответом на которые стали российские ограничительные меры: теперь в страну запрещено поставлять ряд продовольственных продуктов из Евросоюза, Норвегии, США, Австралии и Канады.

Под действие эмбарго попали фрукты и овощи, мясные и молочные продукты, рыба и т.д. Потери западных стран от российских санкций составляют около 8,3 млрд долларов в год, напоминает РИА "Новости". 

Многие европейские политики и бизнесмены неоднократно заявляли о том, что санкционная война вредит интересам западных производителей.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Москве расчистили обратную дорогу в ПАСЕ

Совет Европы постановил предоставить всем равные права

Запуск "Северного потока-2" будет отложен

Противники газопровода добились своего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей