Производители недовольны обострением отношений

Союз польских садовников просит кабинет министров страны предпринять шаги по отмене российского эмбарго на поставку фруктов.

Производители фруктов заявили на заседании в министерстве сельского хозяйства, что им трудно найти другой рынок сбыта для яблок.

После воссоединения Крыма с Россией отношения между Москвой и Западом серьезно ухудшились. Евросоюз ввел антироссийские санкции, ответом на которые стали российские ограничительные меры: теперь в страну запрещено поставлять ряд продовольственных продуктов из Евросоюза, Норвегии, США, Австралии и Канады.

Под действие эмбарго попали фрукты и овощи, мясные и молочные продукты, рыба и т.д. Потери западных стран от российских санкций составляют около 8,3 млрд долларов в год, напоминает РИА "Новости".

Многие европейские политики и бизнесмены неоднократно заявляли о том, что санкционная война вредит интересам западных производителей.