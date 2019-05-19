Нибиру
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После громких слов о налаживании диалога с Москвой политик сделала резкое заявление.
Возвращения России в ПАСЕ допускать нельзя, отметила Кальюлайд, ибо она нарушила международное право и не выполнила обязательств.
"Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству",
– цитирует ее ТАСС.
Напомним, главы внешнеполитических ведомств стран Совета Европы по итогам встречи в Хельсинки приняли заявление, где говорится о равных возможностях для всех государств СЕ по участию в работе комитета министров СЕ и ПАСЕ.
Эстонского президента ранее неоднократно критиковали соотечественники за визит к российскому коллеге Владимиру Путину и попытки установить мирные отношения. Однако несмотря на сладкие речи, которые ведет Кальюлайд на фоне санкций, из-за которых страдает эстонский бизнес, она не упустила возможности раскритиковать Москву. Всем известно, что бывает, когда гонишься за двумя зайцами.
В деле появился новый поворот