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Австрия подталкивает Европу к отмене санкций против России

Фото: www.globallookpress.com
В Вене не видят результатов от жестких ограничений

В Европе все чаще звучат призывы об отмене антироссийских санкций, которые не приносят никакого эффекта. Австрия присоединилась к волне возмущений против ограничительных мер.

Депутат Национального совета страны Ангелика Винциг считает, что европейские государства стали заложниками санкционной войны.

"Экономические санкции наказывают не тех. Я против санкций, поскольку они не приносят какого-либо результата",

сказала она в интервью изданию Kurier.

Она отметила, что Запад не должен был вводить ограничения и найти другие способы повлиять на Москву.

По мнению Винцинг, Россия из-за действий Европы стала укреплять отношения с азиатскими странами. Кроме того, депутат не понимает возмущения из-за строительства "Северного потока – 2", передает РИА ФАН.

"Нам нужен "Северный поток – 2" – такова позиция Австрии. Энергообеспечение – вопрос важный, и другой альтернативы у нас нет", – добавила она.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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