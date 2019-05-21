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США пообещали Украине ввести санкции против "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Зеленскому сделали подарок к инаугурации

Вашингтон намерен ввести ограничения в отношении строящегося газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил прибывший в Киев министр энергетики США Рик Перри.

Перри сообщил, что законопроект о санкциях против участников проекта СП-2 будет "вскоре подготовлен", передает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

Ранее Перри пытался доказать европейцам в Брюсселе, что Москва хочет влиять на них с помощью поставок газа. Вашингтон как верный союзник этого допустить не может, поэтому предлагает закупать СПГ США, а российский "Северный поток-2" заблокировать, указал представитель США.

Фото: www.globallookpress.com

Министр энергетики Перри возглавлял делегацию Соединенных Штатов на церемонии инаугурации Владимира Зеленского. Принимая иностранных гостей вечером в понедельник, 20 мая, новый украинский президент обратился к американцам с просьбой усилить санкции против РФ.

"Северный поток-2" предназначен для поставок газа из РФ в ЕС напрямую, минуя территорию Украины.

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Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС Владимир Зеленский. Кадр youtube.com Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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