У американцев остались только два способа покончить с российскими ЗРК - подкуп и давление

Вашингтон усилил санкционный натиск на Москву. На этот раз под ограничительные меры попала оборонка, наиболее важной из которых стало московское машиностроительное предприятие "Авангард", выпускающее ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров уверен, что таким способом Белый дом наносит сразу двойной удар, цель которого отнюдь не желание "образумить" Кремль, что бы это ни значило.

Официально Госдеп объяснил санкции против "Авангарда" тем, что тот якобы в нарушение американского законодательства передавал технологии по созданию ядерного оружия Ирану, Северной Корее и Сирии. Как пишет "Царьград", предприятиям США теперь запрещено получать от завода любую продукцию и услуги, а также самим оказывать поддержку российскому заводу. В действительности же, США просто пытаются навязать России конкуренцию в сфере вооружения, не брезгуя "грязными" методами, считает Джабаров.

"Совершенно очевидно, что американцы используют механизм санкций для недобросовестной конкуренции в том числе на международном рынке вооружений",

– пишет он в колонке для RNS.

По его словам, конфликт в Сирии показал, насколько далеко ушла Россия в создании современного оружия. Ее успехи в военно-промышленной сфере сильно обеспокоили Вашингтон, который не желает уступать пальму первенства. С этой целью они даже запустили специальную программу "Европейская программа стимулирования рекапитализации", о чем недавно написало Defence One. Под этим непримечательным названием скрывается банальный подкуп: американцы платят странам за отказ от российского оружия, включая С-300 и С-400. Причем это касается как уже купленного, так и будущих поставок. По данным американского издания, программа работает в шести странах Европы.

Есть, конечно, в действиях Белого дома и расчет на удар по военному потенциалу России в целом.

"Санкции также вводятся против российских предприятий для того, чтобы помешать им в работе по обеспечению обороноспособности нашей страны", – отметил Джабаров.

Впрочем, эффект от новых санкций против ВПК сродни укусу комара для слона. По словам сенатора, Россия, конечно, изучит очередной шаг "бестолковой санкционной политики" США и, возможно, ответит.

"В этом плане я бы хотел обратить внимание на то, что когда мы отвечаем, мы это делаем так, чтобы нанести реальный урон "партнерам", которые сами стараются нанести нам ущерб",

- заключил он.