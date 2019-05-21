США ввели новые санкции против России

Под ударом оказалось предприятие по производству ракет для ЗРК С-300 и С-400

Америка расширила антироссийские санкции. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте Минторга США документ.

Под экономические ограничения попали конструкторское бюро в Туле, военно-учебный центр в Гатчине и московский машиностроительный завод "Авангард". Организации обвиняются в нарушении закона США о нераспространении оружия массового уничтожения, который был принят против Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Действие санкций рассчитано на два года. При этом подчеркивается, что за госсекретарем США Майклом Помпео остается право урезать срок мер или вовсе отменить их.

ММЗ "Авангард" входит в концерн "Алмаз-Антей", объединяющий заводы по производству вооружения для противовоздушной обороны. Предприятие является одним из ключевых военно-промышленных комплексов в России, который выпускает зенитные управляемые ракеты для ЗРК С-300 и С-400.