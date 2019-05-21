Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США ввели новые санкции против России

Фото: www.globallookpress.com
Под ударом оказалось предприятие по производству ракет для ЗРК С-300 и С-400

Америка расширила антироссийские санкции. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте Минторга США документ.

Под экономические ограничения попали конструкторское бюро в Туле, военно-учебный центр в Гатчине и московский машиностроительный завод "Авангард". Организации обвиняются в нарушении закона США о нераспространении оружия массового уничтожения, который был принят против Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Действие санкций рассчитано на два года. При этом подчеркивается, что за госсекретарем США Майклом Помпео остается право урезать срок мер или вовсе отменить их. 

ММЗ "Авангард" входит в концерн "Алмаз-Антей", объединяющий заводы по производству вооружения для противовоздушной обороны. Предприятие является одним из ключевых военно-промышленных комплексов в России, который выпускает зенитные управляемые ракеты для ЗРК С-300 и С-400. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Лукашенко разозлился из-за ядовитой нефти

Главу правительства Белоруссии отчитали за героизм

"Это будет крест": Украину предостерегли от захвата Москвы

Незалежной нужно восстанавливаться и развиваться, а не воевать с соседями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей