США ввели новые санкции против России

Нибиру
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Америка расширила антироссийские санкции. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте Минторга США документ.
Под экономические ограничения попали конструкторское бюро в Туле, военно-учебный центр в Гатчине и московский машиностроительный завод "Авангард". Организации обвиняются в нарушении закона США о нераспространении оружия массового уничтожения, который был принят против Ирана, Северной Кореи и Сирии.
Действие санкций рассчитано на два года. При этом подчеркивается, что за госсекретарем США Майклом Помпео остается право урезать срок мер или вовсе отменить их.
ММЗ "Авангард" входит в концерн "Алмаз-Антей", объединяющий заводы по производству вооружения для противовоздушной обороны. Предприятие является одним из ключевых военно-промышленных комплексов в России, который выпускает зенитные управляемые ракеты для ЗРК С-300 и С-400.
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