Давление США на Россию не принесет Украине никаких дивидендов

Новый президент Незалежной серьезно просчитался, если планировал при помощи Вашингтона добиться уступок со стороны Москвы. Об этом у себя в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.



"Ограничительные меры не влияли и не влияют на принятие Россией решений. Причины неоднократно разъяснялись российским руководством. Обращение к США (если оно было) с просьбой о введении "дополнительных ограничительных мер" для разрешения ситуации с задержанными украинскими морякам – это ошибка. Большая ошибка",

– говорится в публикации.

По словам Захаровой, Владимир Зеленский не добьется никаких позитивных результатов, если будет использовать "агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия". Это лишь "ухудшит ситуацию" в отношениях между странами.

Представительница МИД также отметила, что, если от украинской стороны будут исходить конкретные предложения о решении накопившихся проблем, они будут рассмотрены, но пока никаких инициатив не поступало.

Двадцатого мая Зеленский принял присягу и вступил в должность президента Украины. После этого новый лидер Незалежной встретился с представителями Белого дома, которые приехали на церемонию инаугурации. В обращении к американским чиновникам Зеленский обвинил Москву в агрессии и призвал США ужесточить против нее санкции.