Украина заставит Германию устроить санкционную атаку на Россию

Зеленский намерен любыми способами вернуть украинских моряков

Посол Украины в Германии Андрей Мельник утверждает, что Киев потребует от Берлина ввести "гамбургские" санкции против России. Это произойдет в том случае, если Москва не отпустит украинских моряков согласно решению Международного суда по морскому праву.

"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков",

– цитирует Мельника агентство "Укринформ".

Посол добавил, что Киев надавит на главу МИД Германии Хайко Масса, чтобы тот потребовал от Кремля действий по вынесенному решению.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал отправить моряков на родину. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, если Россия выполнил это решение, то это будет первым шагом к началу переговоров между странами. В Москве же напомнили о том, что эта инстанция не обладает юрисдикцией для решения подобных ситуаций.

Три военных корабля ВМС Украины нарушили госграницу в Черном море в ноябре 2018-го. Погранслужба ФСБ задержала моряков, которых суд отправил в СИЗО.