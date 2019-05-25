Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Международный трибунал ООН потребовал от России освободить украинских моряков

Фото: www.globallookpress.com
Прекращать уголовное дело РФ при этом не должна

Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение о том, что Россия должна отпустить на родину украинских моряков, которые были задержаны за нарушение границы в Керченском проливе.

Об этом сообщает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Решение касается и самих кораблей. Россия не принимала участие в заседании трибунала, передает BBC.

При этом суд не считает, что Россия должна прекратить уголовное дело против задержанных военных. Трибунал также отметил, что страны должны не допустить обострения ситуации в Керченском проливе, а также до 25 июня предоставить отчеты об инциденте, стало известно агентству ТАСС. 

В МИД РФ вновь напомнили, что у этого суда нет прав рассматривать конфликт в Керченском проливе, а возможности для того, чтобы задействовать данную Конвенцию ООН для разрешения инцидента, нет, передает telegram-канал RT.

При этом Владимир Зеленский, президент Незалежной, заявил, что освобождение моряков может стать шагом к тому, что переговоры между Украиной и Россией разблокируются. 

Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву в апреле 2019-го, потребовав освободить задержанных военных. Москва говорила о том, что данная инстанция не обладает юрисдикцией для того, чтобы рассматривать эту ситуацию.

В ноябре 2018-го три корабля ВМС Украины нарушили границу России в Черном море. Погранслужба ФСБ задержала моряков, суд отправил их в СИЗО на время расследования. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Суперджет" пострадал при посадке в Ижевске

SSJ100 продолжают преследовать происшествия

Американский СПГ столкнулся с "российской угрозой"

Нефтяные компании из РФ атакуют новую для себя территорию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей