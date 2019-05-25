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Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение о том, что Россия должна отпустить на родину украинских моряков, которые были задержаны за нарушение границы в Керченском проливе.
Об этом сообщает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Решение касается и самих кораблей. Россия не принимала участие в заседании трибунала, передает BBC.
При этом суд не считает, что Россия должна прекратить уголовное дело против задержанных военных. Трибунал также отметил, что страны должны не допустить обострения ситуации в Керченском проливе, а также до 25 июня предоставить отчеты об инциденте, стало известно агентству ТАСС.
В МИД РФ вновь напомнили, что у этого суда нет прав рассматривать конфликт в Керченском проливе, а возможности для того, чтобы задействовать данную Конвенцию ООН для разрешения инцидента, нет, передает telegram-канал RT.
При этом Владимир Зеленский, президент Незалежной, заявил, что освобождение моряков может стать шагом к тому, что переговоры между Украиной и Россией разблокируются.
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву в апреле 2019-го, потребовав освободить задержанных военных. Москва говорила о том, что данная инстанция не обладает юрисдикцией для того, чтобы рассматривать эту ситуацию.
В ноябре 2018-го три корабля ВМС Украины нарушили границу России в Черном море. Погранслужба ФСБ задержала моряков, суд отправил их в СИЗО на время расследования.
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