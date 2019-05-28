Киев признал победу Москвы в санкционной войне

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Руководитель "Национальной стратегии развития" Дмитрий Спивак считает, что санкции Запада, введенные против России, не работают.
По его словам, ограничения никак не мешают европейским странам сотрудничать с Москвой и заниматься общими проектами.
"О каких санкциях европейских в отношении России идет речь, если Франция там строит завод "Рено", Германия с Россией строит "Северный поток – 2" и достроит, а Турбьерн Ягланд говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза",
- сказал Спивак в эфире телеканала "112 Украина".
Он считает, что Украине следует готовиться к тому, что скоро тон Европы по отношению к России изменится.
При этом Спивак подчеркнул, что за последние года Киев полностью потерял к себе уважение со стороны Запада, передает "Царьград".
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