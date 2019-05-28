Киев признал победу Москвы в санкционной войне

Даже самые жесткие ограничения не дают никакого эффекта

Руководитель "Национальной стратегии развития" Дмитрий Спивак считает, что санкции Запада, введенные против России, не работают.

По его словам, ограничения никак не мешают европейским странам сотрудничать с Москвой и заниматься общими проектами.

"О каких санкциях европейских в отношении России идет речь, если Франция там строит завод "Рено", Германия с Россией строит "Северный поток – 2" и достроит, а Турбьерн Ягланд говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза",

- сказал Спивак в эфире телеканала "112 Украина".

Он считает, что Украине следует готовиться к тому, что скоро тон Европы по отношению к России изменится.

При этом Спивак подчеркнул, что за последние года Киев полностью потерял к себе уважение со стороны Запада, передает "Царьград".