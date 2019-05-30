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Антироссийская политика Евросоюза объясняется тем, что внутри него есть небольшая группа русофобов, управляемая из США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Благополучие и стабильность общеевропейского домасегодня зависят от небольшой, но крайне агрессивной группы русофобов внутри ЕС, действиями которых, по сути, руководят из Вашингтона",
– сказал Лавров болгарскому изданию "Международный день".
По его словам, Запад продолжает демонизировать Россию, делая из нее врага Европы. Благодаря этой политике упомянутой группе удается в одностороннем порядке протолкнуть в ЕС антироссийские санкции, из которых европейский бизнес теряет миллиарды евро. Лавров подчеркнул, что в санкционной войне первым на уступки должен пойти Брюссель.
"Первый шаг по их отмене должен сделать тот, кто инициировал раскручивание санкционной спирали, – то есть Евросоюз. Тогда Россия сможет отменить свои контрмеры. Таким образом, "мяч" на стороне поля еэсовских коллег", – пояснил он, добавив, что у ЕС и РФ по большому счету есть одна общая задача, а именно – экономический рост.
Но если с Евросоюзом напряженность в отношениях является временной и разрешимой ситуацией, то с НАТО все сложнее. Отношения Москвы с альянсом переживают затяжной кризис, и предпосылок для его окончания пока не видно.
"В НАТО оказались неготовыми к совместной работе по формированию в Евроатлантике архитектуры равной и неделимой безопасности. Вместо этого был взят курс на сдерживание нашей страны, на передвижение разделительных линийна восток", – отметил Лавров.
Именно наращивание сил военного блока с его продвижением к российской границе привело к конфликту, подчеркнул глава МИД РФ.
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