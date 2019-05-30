Противников России в Европе оказалось мало, но они ведут себя крайне агрессивно

Антироссийская политика Евросоюза объясняется тем, что внутри него есть небольшая группа русофобов, управляемая из США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Благополучие и стабильность общеевропейского домасегодня зависят от небольшой, но крайне агрессивной группы русофобов внутри ЕС, действиями которых, по сути, руководят из Вашингтона",

– сказал Лавров болгарскому изданию "Международный день".

По его словам, Запад продолжает демонизировать Россию, делая из нее врага Европы. Благодаря этой политике упомянутой группе удается в одностороннем порядке протолкнуть в ЕС антироссийские санкции, из которых европейский бизнес теряет миллиарды евро. Лавров подчеркнул, что в санкционной войне первым на уступки должен пойти Брюссель.

"Первый шаг по их отмене должен сделать тот, кто инициировал раскручивание санкционной спирали, – то есть Евросоюз. Тогда Россия сможет отменить свои контрмеры. Таким образом, "мяч" на стороне поля еэсовских коллег", – пояснил он, добавив, что у ЕС и РФ по большому счету есть одна общая задача, а именно – экономический рост.

Но если с Евросоюзом напряженность в отношениях является временной и разрешимой ситуацией, то с НАТО все сложнее. Отношения Москвы с альянсом переживают затяжной кризис, и предпосылок для его окончания пока не видно.

"В НАТО оказались неготовыми к совместной работе по формированию в Евроатлантике архитектуры равной и неделимой безопасности. Вместо этого был взят курс на сдерживание нашей страны, на передвижение разделительных линийна восток", – отметил Лавров.

Именно наращивание сил военного блока с его продвижением к российской границе привело к конфликту, подчеркнул глава МИД РФ.