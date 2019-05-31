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Украинцев подняли на смех из-за новых "крымских"санкций

Фото: www.globallookpress.com
Угрожающий Незалежной дефолт не мешает Киеву изобретать ограничительные меры

В стремлении испортить жизнь соседней стране украинцы взялись за российских археологов.

Абсурдная реакция Киева на раскопки в Крыму вызвала в Сети недоумение. Напомним, накануне украинское Министерство по вопросам неподконтрольных территорий анонсировало новые санкции против 28 научных и музейных учреждений России, назвав археологические работы на полуострове незаконными. Вести об очередном "наказании" для Москвы активно обсуждают пользователи. Комментаторы реагируют по-разному: кто-то пришел в ярость и предложил немедленно принять ответные меры, других же развеселил санкционный кулачок Незалежной (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"копайте глубже – может их кондрашка хватит..." "Досанкционируются они до того, что придётся создать в России своё "Министерство по вопросам неподконтрольных территорий" и во главе его назначить Сергея Кужугетовича. Тот быстро решает все вопросы", "Фантомные боли после ампутации!!))" "Целую страну накрыл комплекс брошенной жены, вот и приходится миру слушать её истерики.." "Боятся, болезные, что откопают череп древнего "копателя Чёрного моря", а 99 процентов черепа будет составлять кость. Один процент остаётся на справление естественных нужд",

– пишут они.

Ранее на угрозы Киева жестко ответили в Крыму. Украинские власти используют любой повод, чтобы и далее раздувать "крымскую истерию", подчеркнул депутат Госсовета республики Владислав Ганжара.

"Никакое Министерство по вопросам неподконтрольных территорий и вообще какой-либо украинский орган не будут указывать нашей стране, что делать в Республике Крым относительно любых процессов",

 – заявил он в беседе с RT.

Разговор о санкциях из-за раскопок в Крыму велся и в декабре прошлого года. В Незалежной намеревались ввести ограничительные меры в отношении политиков и бизнесменов. С таким заявлением выступил министр по вопросам "временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Вадим Черныш, напоминает РИА ФАН.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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