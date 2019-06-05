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ЕС продлит санкции против Крыма

Фото: pixabay.com
Европейское братство не собирается снимать ограничительные меры

Санкционная война продолжается. По последней информации, представители дипмиссии Евросоюза не хотят освобождать Крым и Севастополь от ограничений.

Дипломаты ЕС проголосовали за продление репрессий, сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомителя в экономическом и политическом объединении. По его данным, санкции, действие которых закончится 23 июня, после этого "реанимируют" еще на год. 

К данному вопросу представители ЕС вернутся на следующей неделе. Если Комитете постоянных представителей государств (КОРЕПЕР) одобрит "вердикт" евродипломатов, он будет утвержден между 18 и 20 июня. 

Напомним, агрессию европейского братства вызвало воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. После этого события Брюссель засыпал Москву рестрикциями. Но и она не осталась в долгу.

Ежегодно санкции пролонгируются. Таким образом, Евросоюз не дает РФ передышки. 


Ксения АНДРЕЕВА
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