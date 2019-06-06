Власти США захватили контроль над "Русалом"

Это произошло благодаря санкционному давлению на Россию

Вашингтон использует ограничительные меры против нашей страны, чтобы прибрать к рукам ключевые отрасли промышленности РФ. С таким заявлением на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) выступил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин.



"Именно подавление конкурентов стало доминантой экономической и внешней политики США... В качестве яркого примера можно привести компанию "Русал", когда результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью Российской Федерации",

– приводит слова топ-менеджера РИА "Новости".

Ту же схему власти Штаты провернули и в отношении компании "Норильский никель". Благодаря этому американцы взяли под контроль также "никелевый, медный, платиновый, палладиевый и другие сегменты российской промышленности, связанные с добычей и производством цветных и драгоценных металлов", отметил Сечин.





В апреле прошлого года власти США внесли в черный список бизнесмена Олега Дерипаску и контролируемые им компании. В январе 2019 г. санкции с контролировавшихся Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" были сняты, но американский Минфин сохранил ограничения в отношении самого предпринимателя.

В конце мая "Русал" объявил о планах выйти на американский рынок. Вместе с холдингом Braidy Industries российский алюминиевый гигант создаст совместное предприятие по производству плоского проката для американской автомобильной промышленности в Ашленде (штат Кентукки).

Сделка сулит сторонам большие дивиденды, сообщает "Прайм" со ссылкой на мнение экспертов. Однако в России многие не обрадовались таким новостям, решив, что "Русал" под давлением американских властей вкладывает деньги в экономику США вместо того, чтобы инвестировать в Россию.