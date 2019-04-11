Санкции США против РФ признали незаконными

В Европе возмущены американскими способами ведения бизнеса

Угрозы США в адрес европейских компаний, сотрудничающих с российскими, являются вопиющим нарушением международного права. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс. По его мнению, последние пакеты санкций США против РФ утратили политическое обоснование мер давления. Сейчас они нужны американцам, чтобы укрепить позиции на европейском рынке.

"Санкции США, которые были введены или подготовлены с апреля 2018 года, больше не имеют четкой политической цели. Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы ее прекратили наказывать", – указал Хармс в интервью OWC .

Ситуация усугубляется тем, что в Европе прекрасно понимают цели Вашингтона, но не могут им противиться, поскольку рискуют утратить возможность работать на крупном американском рынке. В результате многие бизнесмены из ЕС предпочитают отказаться от выгодных проектов в России, чтобы не рисковать.

При этом американские компании и тут находятся в выигрышном положении: они получают больше информации и лучше понимают, когда угрозы санкций пусты, а когда к ним нужно прислушаться.

"Для европейских компаний это огромная проблема, поскольку в отличие от американских концернов им сложнее оценивать решения, принимаемые в Вашингтоне. Это порождает недоверие и отравляет деловые отношения", – пояснил Хармс.

Между тем, Восточный комитет германской экономики не намерен молча взирать на ситуацию. Там подготовили меморандум о путях улучшения отношений с Москвой, передает РИА "Новости". Документ разослан главам предприятий и объединений ЕС, а также политикам.

Ранее в США разработали законопроект, согласно которому иностранным компаниям запрещается иметь дело с российскими энергетическими проектами, включая сферу производства СПГ. Накануне англо-голландский концерн Shell вышел из проекта "Газпрома", обосновав решение, правда, другими причинами.