Между европейцами одно за другим вспыхивают противостояния

Евросоюзу становится все сложнее вводить против России рестрикции, потому что недовольные такой политикой члены еврозоны всячески пытаются образумить своих союзников. Раскол в ЕС стал особо отчетливо виден во время споров вокруг инцидента в Керченском проливе, констатируют украинские СМИ.

Главными бунтовщиками оказались Финляндия и Италия. Финны заблокировали персональные санкции за "керченский инцидент" из-за того, что в списке оказался замглавы Погранслужбы РФ Геннадий Медведев. Российский дипломат занимается пограничными вопросами между Москвой и Хельсинки.

В ЕС учли замечания финской стороны и заменили Медведева другой персоной, но тут вмешалась Италия. Однако, в отличие от финнов, итальянцы наложили вето на санкции из принципа, потому что давно уже ратуют за их отмену. Источники "Украинской правды" утверждают, что уговорить Италию отказаться от вето удалось Литве, которая оказала ей скромную услугу, приняв пять семей мигрантов из Сирии.

Только Финляндией и Италией ряды несогласных не ограничиваются, за ними притаились лидеры ЕС Германия и Франция, которые тоже высказывались против усиления санкционного давления на Россию, просто их позиция пока еще не подкреплялась решительными действиями.

Дальнейшие попытки Украины в будущем уговорить европейских партнеров ввести новые антироссийские меры обречены на провал. В Брюсселе решили, что с них довольно, когда глава Незалежной Петр Порошенко заявил о пакете санкций за "керченский инцидент", что именно такого наказания для Москвы он и хотел. Хотя в действительности Киев выпрашивал у Брюсселя более жесткие меры. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс дал красноречивую характеристику санкциям из-за ситуации в Азовском море: "мало и поздно".