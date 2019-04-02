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Экспансия американского СПГ оказалась мифом

Фото: www.globallookpress.com
Белый дом не может распоряжаться добытым в США топливом

Попытки главы Соединенных Штатов Дональда Трампа убедить европейцев отказаться от российского трубопроводного газа в обмен на сжиженный природный газ (СПГ) из США – величайшая афера. На самом деле Белый дом не властен указывать своим экспортерам, кому продавать топливо. Это объяснил замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов:

"У них все устроено по-другому. Газ покупают компании, не связанные с США, и эти объемы они везут туда, куда надо им, а не туда, куда наобещали отправить американские руководители".

Многие ошибочно смотрят на американскую энергетическую отрасль как на российскую, отметил Фролов в интервью "Свободной прессе". В РФ есть "Газпром" – единственная компания, которая по закону может экспортировать добытый в РФ трубопроводный газ.  Есть НОВАТЭК, который экспортирует исключительно СПГ. В США же есть сеть посредников и многочисленные компании, занимающие каждая свою нишу.

Фото: www.globallookpress.com

"У американского правительства, по сути, нет внятных рычагов влияния на нефтегазовую отрасль, которые могли бы заставить компании, покупающие СПГ, произведенный в США, отправлять его туда, куда захочет американская администрация", – подчеркивает Фролов.

Поэтому СПГ из США плывет в Азию – там растущий рынок, там Япония, Китай, Южная Корея готовы заключать долгосрочные контракты. Привлекателен для поставщиков СПГ из США еще рынок Латинской Америки – потому что близко. А Европа – далеко, и там не готовы к "скачущей" цене на СПГ из США. Так что все обещания Белого дома обеспечить Европу топливом – попросту блеф.

Ранее стало известно, что в прошлом году Россия обогнала США по поставкам СПГ в страны ЕС.

Николай ВИКТОРОВ
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