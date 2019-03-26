Американцы хотят всеми средствами взять под контроль рынок в ЕС

В Вашингтоне уверены, что Россия запугивает другие страны и влияет на них с помощью природного газа. Поэтому там решили всерьез взяться за Москву. Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.

Документ поддержали 391 депутата и лишь 24 высказались против. Закон о противодействии энергопоставкам России в Европу должен заставить страны не только диверсифицировать источники энергии, но и маршруты поставок. Однако немаловажную роль этот проект должен будет играть в том, чтобы США смогли достичь своих целей в Европе в области глобальной энергетической безопасности.

Американцы, как передает агентство РИА Новости, хотят увеличить конкуренцию на рынке, экспорт энергии и технологии США в государствах Центральной и Восточной Европы, а также количество инвестиций компаний в энергетическую европейскую инфраструктуру. Для этого они выделят около 1 млрд долларов. Вашингтон также планирует поддержать строительство трубопроводов, чтобы достичь своих целей и ослабить влияние России.

Теперь документ должны рассмотреть в Сенате, а в случае одобрения – его должен будет подписать президент страны Дональд Трамп.