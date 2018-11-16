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Зима в США подняла спрос на российский СПГ

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Америке стало выгодно покупать топливо с Ямала

Стоимость газа в США за текущую неделю увеличилась более чем на 40%. Причиной стали неожиданные холода на северо-востоке страны и крайне низкие запасы в хранилищах. В последний раз такие скромные запасы в США были в 2005 году, пишет "Коммерсант". И это несмотря на то, что уровень добычи в стране ежегодно растет.

Только за последний год американские компании накачали на 12% газа больше, чем в предыдущем. В том числе за счет производства сжиженного природного газа (СПГ). Его Вашингтон активно продвигает за рубеж. Но сейчас цены поднялись настолько, что везти СПГ в Азию или Европу Америке совершенно нерентабельно. В частности, себестоимость при поставке в Японию составит $10,35 за MBTU (1 млн британских тепловых единиц, British thermal unit) при средней цене спотовых сделок на декабрь в $10,38.

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В такой ситуации США становится выгодным покупать российский СПГ для внутреннего потребления. Прошлой зимой газ с "Ямала СПГ", купленный у РФ французской Engie, уже попадал в Бостон. Сейчас велика вероятность повторения подобных сделок – опять же, через трейдера.

"Грузы с Ямала могут прийти в США, этому благоприятствует сравнительно удобная логистика через Северную Атлантику, а также то, что у "Ямал СПГ" сейчас есть свободные грузы, которые можно продать на споте", – отмечает Роман Казьмин из ICIS. 

Впрочем, аналитики считают, что повышение цен на газ в США не станет долгосрочной тенденцией. Хотя нынешней зимой такая ситуация может сохраниться.

Николай ВИКТОРОВ
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