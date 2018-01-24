Газ из России доплыл до США
Танкер Gaselys французской компании Engie, впервые транспортирующий в США сжиженный природный газ (СПГ) российского происхождения, в среду, 24 января, причалил в порту Бостона (штат Массачусетс). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию интернет-портала MarineTraffic, показывающего ход судов по всему миру.
Газовоз постройки 2007 г. длиной 289,6 м и шириной 43,35 м бросил якорь в 05:51 по времени Восточного побережья Штатов (13:51 мск).
Предполагалось, что он прибудет в Бостон 20 января, однако за сутки до ожидаемого прибытия танкер неожиданно изменил маршрут, направившись в сторону Испании. Французская компания такие маневры объяснила всего лишь непогодой.
Gaselys везет в танках произведенный на российском заводе "Ямал СПГ" газ, который был сначала доставлен в британский терминал Isle of Grain, расположенный в графстве Кент. И уже оттуда его забрали французы.
Проект "Ямал СПГ" реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству сжиженного газа мощностью около 5,5 млн т в год каждая. Первая очередь завода введена в эксплуатацию 5 декабря 2017-го. Вторую и третью планируется сдать в 2018-2019 годах.
По данным РБК, "Ямал СПГ" на 50,1% принадлежит НОВАТЭКу, по 20% - у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% - у китайского Фонда Шелкового пути.
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