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Российский газ не доплыл до США

Танкер Gaselys. Фото: wikipedia.org
Неожиданно танкер развернулся и пошел в другом направлении

Судно Gaselys, направлявшееся к американскому побережью с грузом добытого на Ямале газа, за день до прибытия в порт Бостона изменило курс. Об этом агентство Bloomberg сообщило в пятницу, 19 января.

Ожидалось, что танкер прибудет в США 13 января. Но после 21 дня в пути, почти достигнув американского побережья, он неожиданно развернулся. По некоторым данным, сейчас он направляется в Испанию. В порту Альхесирас его готовы встретить на следующей неделе.

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Между тем владелец груза - североамериканское подразделение французской компании Engie SA - отказывается от комментариев.

Ранее СМИ стало известно, что американцы купили в Европе партию сжиженного газа. По интересному совпадению танкер был загружен на терминале в Великобритании сжиженным топливом, поступившим из России. Это был первый газ, произведенный на заводе "Ямал СПГ".

Американцам пришлось покупать топливо за рубежом, поскольку из-за аномальных морозов и снегопадов в стране возникли перебои со снабжением восточного побережья. Кроме того, местные поставщики заломили огромные цены - до $6,3 тыс. за тысячу кубометров.

Однако покупка российского газа не осталась незамеченной. После информации о сделке в СМИ появилась масса критических замечаний о том, что Штаты не придерживаются объявленного ими самими же курса.

Николай ВИКТОРОВ
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