Политики в США возмущены поставками топлива с Ямала

Высокопоставленные чиновники США не знали, что местные компании закупают сжиженный природный газ (СПГ) – национальное достояние Америки – у злейшего врага. Факт поставок топлива из России стал для политического истеблишмента неприятным сюрпризом. Но деваться американцам некуда: им не хватает труб, чтобы качать газ из одного штата в другой.



Об очередном "вероломстве" русских накануне рассказал министр энергетики США Рик Перри. В ходе слушаний в сенатском комитете по торговле, науке и транспорту представитель Оклахомы республиканец Джеймс Инхоф пожаловался на то, что штат Массачусетс "фактически импортирует газ из России". При этом в Оклахоме добываются достаточные объемы углеводородов, чтобы направить их на северо-восток страны.

В ответ на это Перри сказал: "Я так же, как и вы, ошеломлен тем, что российские молекулы (СПГ) находятся в танкере, который стоит в бухте Бостона, в то время как мы сами добываем значительные объемы газа".

Основной причиной того, что американцы не могут удовлетворить даже свой внутренний спрос, является слаборазвитость инфраструктуры. По словам Инхофа, в Америке нет достаточного количества трубопроводов, чтобы поставлять газ в другие штаты. Коллегу поддержал сенатор-республиканец Дэн Салливан (штат Аляска). Он назвал поставки российского газа печальными последствиями того, что власти Массачусетса отказались ранее от предложения проложить по их территории трубопровод, передает ФАН.

Рик Перри заявил, что проблему строительства трубопроводной инфраструктуры необходимо обсуждать на уровне штатов. Это поможет достичь результатов, которые бы позволили свободно транспортировать топливо по всей стране. В этом контексте особенно остро прошли обсуждения планов федерального центра по модернизации пришедшей в упадок топливно-энергетической инфраструктуры на сумму $1,5 триллиона.

Взбесивший американских министров и сенаторов танкер в январе доставил в Бостон партию сжиженного природного газа, произведенного в том числе на российском заводе "Ямал СПГ". В период холодов американские клиенты предпочли купить на британском терминале Isle of Grain партию российского газа, а не дожидаться внутренних поставок. Это оказалось быстрее и надежнее.

Между тем США намереваются составить России конкуренцию на европейском газовом рынке. "США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют уже 30 плавучих установок для хранения и регазификации", – заявила на днях заместитель помощника государственного секретаря США Сандра Оудкирк.

Она отметила, что американцы готовы продавать газ везде, где цена будет конкурентоспособной. "Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения", – добавила чиновница.