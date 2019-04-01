Россия уничтожила планы США по поставкам газа в Европу

Мечты Трампа разбились о реальные цифры

Пока Вашингтон уговаривает страны Евросоюза покупать американский сжиженный природный газ (СПГ) вместо российского трубопроводного, Москва наращивает экспорт своего СПГ. Причем успешно обгоняет заокеанского конкурента. В 2018 г. Европа купила 4,4 млн т российского СПГ, тогда как поставки из США в ЕС составили всего 2,7 млн т. Такие данные содержатся в ежегодном докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL).

Да и в целом Россия практически догнала Соединенные Штаты по экспорту СПГ. Объемы поставленного за рубеж американского топлива в прошлом году достигли 20,7 млн т, а российского – 18,4 млн т. Нарастить объемы добычи и продажи РФ смогла за счет присоединения к уже действующему "Сахалину-2" проекта "Ямал СПГ" компании "Новатэк", пишет ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что цель Америки – завоевать мировое господство по экспорту СПГ.

Европа, предпочитающая более дешевый трубопроводный газ и поддерживающая строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" из РФ в ЕС, вынуждена терпеть жесткое давление США по этому вопросу. В качестве компромисса европейские страны строят СПГ-терминалы. Однако, как свидетельствуют сухие цифры, принимать там российское топливо оказывается выгоднее.