Американцы не жалеют денег на противостояние России

Борьба США за роль глобальной энергетической державы вылилась в законопроект о помощи Европе в вопросе диверсификации источников энергоресурсов. Комментируя его, член Совета Федерации Игорь Морозов отметил, что США не первый год ведут войну за топливный рынок, пытаясь всеми средствами вытеснить из него Россию.

"Это серьезнейшая война, которую они развязали раньше, чем профинансировали государственный переворот на Украине", – указал Морозов.

По его мнению, нынешние усилия Вашингтона связаны с тем, что Москва расширяет поставки энергоносителей в европейские страны. Газопровод "Турецкий поток" по дну Черного моря уже проложен, "Северный поток-2" готов на треть. Угрозы США иностранным инвесторам не отваживают их от участия в российских газовых проектах. Американцы проигрывают в этой борьбе, но не сдаются, отметил Морозов в беседе со "Взглядом".

"Информационная война, которая переходит в реальную на мировых энергетических рынках, требует ресурсов. И американский налогоплательщик своими финансами участвует в этой войне. … Но это не смущает ни Конгресс, ни Белый дом", – сказал сенатор.

Накануне в Конгрессе США приняли закон об ограничении энерговлияния Москвы на европейские страны. В документе, в частности, указано, что США должны финансовыми и дипломатическими средствами помогать союзникам противостоять России, "которая использует природный газ для принуждения, запугивания и давления на другие страны".

Для вступления в силу документ должен одобрить Сенат, а затем подписать президент Дональд Трамп.

Трамп провозгласил начало новой эры – эры энергетического господства США в мире – в 2017 году.