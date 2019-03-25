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"Цветные революции" оказались эффективнее американских санкций

Фото: www.globallookpress.com
Давление Запада помогло России укрепить независимость

США распространяют свое влияние в мире разными способами, но все они имеют одну цель: разрушить и подавить другое суверенное государство. Один их таких инструментов – организация "цветных революций", заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

"Запад наработал мощный арсенал вмешательства во внутренние дела суверенных государств, который стал представлять серьезную угрозу обеспечению международной безопасности".

В каждом случае сценарий одинаков: США начинают поддерживать протестную активность в чужой стране, обеспечивая ее деньгами и информационными ресурсами, пояснил Патрушев в интервью "Известиям". Затем в нужным момент проворачивают переворот, приводя к власти своих марионеток.

Фото: www.globallookpress.com

"Пережившая переворот страна попадает в зависимость извне, в результате чего разрушается экономика, нищает население, растет преступность и беззаконие", – указал секретарь СБ.

За примерами далеко ходить не надо: жители Грузии и Украины, сначала радовавшиеся пристальному вниманию американских политиков, быстро поняли, что об их интересах никто не заботится. Пока на верху пилят ресурсы, они вынуждены сводить концы с концами и вздыхать о прошлом, которое сломали своими руками. 

А там, где свергнуть действующую власть привычными способами не получается, в ход идут санкции. Но в случае с Россией Запад просчитался. Российский народ, даже критикующий свою власть, перед лицом внешней угрозы сплачивается. В итоге санкции пошли на пользу экономике страны, отметил Патрушев.

Николай Патрушев. Фото: www.globallookpress.com

"До введения санкций казалось, что мы никогда не сможем обеспечить себя питанием и обречены сидеть на импортной продуктовой игле. Однако сегодня практически полностью решена задача продовольственной независимости".

У РФ уже есть своя национальная платежная система, финансирование реального сектора экономики происходит из внутренних источников, идет работа над "суверенным интернетом", чтобы предприятия и граждане страны не зависели от "доброты" заокеанских хозяев серверов.

"Инициаторы санкций могут убедиться, что они малоэффективны и зачастую создают обратный эффект", – подчеркнул Патрушев.

США ввели санкции против РФ в 2014 г. из-за позиции Москвы по Крыму. С тех пор ограничительные меры усугублялись под предлогом нарушения прав человека,международного законодательства и пр. Последнее предложение Вашингтона – ввести санкции против РФ за поддержку законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Николай ВИКТОРОВ
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