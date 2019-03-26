Потери РФ от экономических ограничений - ничто в сравнении с европейским уроном

В объявленной Западом санкционной войне уже есть проигравшая сторона. По мнению спецдокладчика ООН Идрисс Джазаири, это Евросоюз, по карману которого сильно ударило продуктовое эмбарго.

В то время как потери России в экономическом сражении оказались куда меньше. Ей, уверен эксперт, помогло выкрутиться отечественное производство. Раззадоренное ограничительными мерами оно начало активно развиваться.

На этом форе докладчик организации, который специализируется на вопросах негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы, порядком удивило решение ЕС о продлении санкционного режима.

"С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели чем российским,

– цитирует его РИА "Новости". При этом Джазаири предложил очевидный выход из сложившейся ситуации – диалог.

"Я уверен, что существуют более разумные способы преодолеть существующие разногласия – через обсуждение и переговоры", – добавил он.



Буквально неделю назад европейские потери посчитал замминистра иностранных дел Александр Грушко. Он отметил, что в результате санкционного обстрела и оборонительных действий России Старый Свет лишился миллиардов евро.



Напомним, конфликт РФ и Запада развернулся на фоне "крымской весны" и ситуации на востоке Украины. Правда, срок действия тех мер уже истек. В середине марта на полгода их продлил ЕС. В начале – США растянули "удовольствие" еще на год. Затем "сюрприз" России приготовила Канада, которая припомнила ей Керченский конфликт от 25 ноября 2018 года.

