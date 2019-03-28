США заставят Европу нанести удар по России

Вашингтон готов ввести новые ограничения из-за кризиса на Украине

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые санкции против России. Он подчеркнул, что надеется достигнуть договоренностей по введению ограничений на встрече союзников по НАТО.

При этом очередным поводом для столь жестких мер стала кризисная ситуация на Украине. Встреча в Вашингтоне состоится 3-4 апреля.

"Я надеюсь, что на следующей неделе, когда мои коллеги по НАТО будут здесь, мы сможем объявить о новой серии мер, которые мы совместно предпримем, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе",

– цитирует Помпео РИА "Новости".

По мнению госсекретаря, американцы недостаточно наказывают Москву за присоединение Крыма. Помпео подчеркнул, что политика США должна быть направлена на то, чтобы Россия в конечном счете согласилась вернуть полуостров Незалежной.

"Мы хотим, чтобы это было исправлено. Мы постоянно изучаем, делаем ли мы достаточно", – добавил он.