Россия молча проглотит очередные нападки США

У Москвы нет ответа на санкции Вашингтона

Несмотря на то, что с России сняли обвинения во вмешательстве в американские выборы, в США не собираются отменять меры экономического давления на Москву. Более того, в Вашингтоне рассматриваются все новые и новые санкции. И если принятый конгрессом законопроект о противодействии российским энергетическим проектам в Европе не будет иметь реального воздействия на РФ, то другой пакет мер грозит весьма негативными последствиями.

Речь об инициативе, выдвинутой американскими сенаторами в феврале. Она затрагивает и нефтегазовый сектор, и банковский, и вводит запрет на сделки с суверенным долгом РФ. Если эти санкции будут одобрены, а такая вероятность очень велика, то первым под ударом рухнет рубль, а за ним посыплются и другие сферы экономики.

Но России ничего не остается, как молча проглотить обиду. Ее попытки ответить и раньше были беззубыми, а сейчас и эти возможности исчерпаны, считают эксперты.

В частности, сокращение вложений РФ в госдолг США с $96,1 млрд в апреле 2018 г. до $14,9 млрд в мае на самом деле довел их уровень с 1,5% до 0,2% от общего объема вложений в госбумаги США. Иначе говоря, столь малый размер инвестиций не имеет никакой роли для Вашингтона, отметил в беседе с "Газетой.ру" руководитель группы аналитиков "ЦАФТ" Марк Гойхман.

Другая попытка уколоть США – отказ от доллара в торговых расчетах – завершилась тем, что РФ смогла договориться о частичном переходе на торговлю в нацвалютах только с Казахстаном, Белоруссией и Китаем, указал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Проще говоря, России нечем ответить на выпады США.

"Это как булавкой ранить бегемота, можно и самим пораниться", – пояснил аналитик "Финам" Алексей Коренев.

Выход один – развивать собственную экономику, чтобы удары со стороны США были столь же нечувствительны и для России.