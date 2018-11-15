Америка потратила треть госдолга на военные расходы

На эти деньги Пентагон уничтожил сотни тысяч мирных жителей по всему миру

Соединенные Штаты хвастаются тем, что смогут выиграть любую гонку вооружений и успешно профинансировать масштабную военную операцию в любой точке земного шара. Вашингтон действительно тратит на это колоссальные средства, что и стало одной из причин разрастания внешнего долга до космических пределов.



Как показало исследование профессора Брауновского университета Неты Крауфорд, за последние 20 лет американцы потратили на ведение войн почти $6 триллиона. Согласно последним данным, размер государственного долга США приближается к $22 триллионам. Это значит, что из каждых взятых в долг $3,5 на военные расходы тратится 1 доллар.

В докладе говорится, что в сумму $5,9 трлн вошли не только деньги, которые были потрачены оборонным ведомством, но и "расходы Государственного департамента, связанные с войной". То есть в военные расходы были включены также средства на уход за ветеранами вооруженных конфликтов, на выплату процентов по долгу за войны, на предотвращение террористических актов и реагирование на них.

Расходование такой необъятной суммы оказало катастрофическое воздействие и стало причиной нескольких гуманитарных катастроф. За последние два десятка лет в войнах с участием армии и флота США погибли больше 480 тысяч человек. Около половины из них – мирные жители, которые не вели боевых действий против американских вооруженных сил и их союзников.

В результате военных конфликтов, инициированных или поддержанных Америкой, порядка 10 миллионов человек были вынуждены сменить место жительства. Многие из них умерли в лагерях для беженцев, некоторые спустя два десятка лет по-прежнему имеют статус временных переселенцев и лишены постоянного жилища.

В мае этого года американская организация Stimson Center сообщила о том, что после терактов 11 сентября 2001 г. власти США потратили на борьбу с терроризмом примерно $2,8 триллиона. При подсчетах учитывались расходы всех ведомств, занимающихся противодействием экстремизму в стране и за рубежом. В них также включены затраты на военные операции в Афганистане, Ираке и Сирии и международные программы помощи.

Интересно, каким образом эти данные коррелируют с цифрами, которые приводятся в докладе Неты Крауфорд? Полностью ли учтены расходы на борьбу с терроризмом в ее исследовании или же эти объемы средств лишь частично перекрывают друг друга? В последнем случае реальные траты Соединенных Штатов на военные расходы окажутся гораздо больше $6 триллионов.