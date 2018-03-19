Американский госдолг установил мировой рекорд
Государственный долг США впервые за всю историю страны составил $21 трлн. 31 млрд, согласно данным, опубликованным на сайте американского Минфина.
Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал о причинах рекордного роста. По его словам, резкое увеличение военных расходов и налоговая реформа президента Дональда Трампа, способствовали тому, что долг Соединенных Штатов вырос до максимальных значений. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.
При этом Васильев уверен, что такая тенденция только продолжится.
"Если посмотреть на цифры, по официальным американским оценкам, в следующем году дефицит бюджета может составить не менее триллиона долларов. В этом году он может составить порядка 800 млрд долларов", – добавил он.
Владимир подчеркнул, что соотношение госдолга к ВВП составит 107-108% и это бомба, которая заложена под американскую экономику.
За увеличение задолженности республиканцы критиковали предыдущего президента США Барака Обаму. Дональд Трамп во время предвыборной гонки обещал погасить накопившуюся сумму. Он утверждал, что его экономическая программа позволит решить эту проблему в кратчайшие сроки, однако только за год его правления госдолг уже вырос на $3 трлн.
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