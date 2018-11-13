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Страны НАТО увеличили военные расходы

Фото: flickr.com/7th Army Training Command
Трамп своего добился

Уже 11 стран – членов НАТО довели свои военные расходы до прописанных в Уставе альянса 2% ВВП. Об этом сообщил генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг. Он отметил, что в плане наполнения бюджета члены альянса заметно прогрессируют, хотя добиваться политической поддержки руководству НАТО все труднее.

"Ситуация смешанная, но она гораздо лучше, чем 3 года назад, когда достижение цели в 2% от ВВП обеспечили 3 члена альянса. Теперь еще 8 союзников", – приводит РИА "Новости" слова Столтенберга, который выступил во вторник, 13 ноября, на промышленном форуме НАТО в Берлине. 

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Он не уточнил, какие именно страны выполнили условие по бюджету, но отметил, что и остальные 18 участников объединения перестали, по крайней мере, сокращать военные расходы.

На необходимость выделять в военный бюджет не менее 2% ВВП неоднократно указывал европейским союзникам президент США Дональд Трамп. По его мнению, сейчас Вашингтон несет основную нагрузку по коллективной обороне, хотя под угрозой находится в первую очередь территория Европы, а не США.

Летом этого года Трамп заявил, что срок доведения размера военного бюджета до минимального уровня должен быть перенесен с 2024 г. на более ранний. И отчислять все должны не по 2%, а по 4%. Судя по всему, ряд европейских союзников предпочли выполнить указания Трампа. Человек он импульсивный, мало ли чего.

Николай ВИКТОРОВ
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