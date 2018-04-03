Пентагон шокировали заявления Трампа
Обещания Дональда Трампа вывести войска из Сирии после победы над запрещенным "Исламским государством" вызвали недоумение и растерянность в Минобороны США. Дело в том, что военные как раз собирались отправить на Ближний Восток дополнительные силы, как вдруг американский лидер совершенно спутал их планы.
В прошлую пятницу, после того как при взрыве самодельного взрывного устройства в Сирии погибли двое американских военных, Трамп вдруг заявил, что долго США на этой войне не останутся.
"Мы выбиваем дух из ИГ и очень скоро покинем Сирию. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом. Мы собираемся вернуться в свою страну", – сказал президент.
Его слова положительно восприняли в Москве. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, по крайней мере Трамп привержен прежним заявлениям о том, что после победы над ИГ США из Сирии уйдут. "Будем смотреть", – добавил Лавров, при этом заметив, что пока американцы достаточно серьезно обосновываются на восточном берегу Евфрата.
Действительно, в Пентагоне, по данным телеканала CNN, как раз собирались отправить в Сирию десятки военнослужащих. Эти планы обсудили за несколько дней до заявления президента, но теперь уже непонятно, будут ли они реализованы.
В январе вице-президент Майкл Пенс, наоборот, говорил, что США "привержены присутствию в Сирии", причем не только с целью разгрома террористов, но и для сдерживания "враждебного влияния Ирана". Примерно о том же говорил потерявший свой пост главы Госдепа Рекс Тиллерсон.
Трамп опять пошел наперекор системе, правда, пока только на словах. Американский президент и ранее делал неожиданные заявления. Например, обещал наладить позитивный диалог с Москвой, лично с Владимиром Путиным, однако антироссийская политика Конгресса все равно в итоге перевешивала.
Были и совсем курьезные случаи. Летом прошлого года американский лидер ни с того ни с сего "продал" финнам истребители F-18. Выступая на пресс-конференции в Хельсинки вместе со своим коллегой Саули Ниинистё, он вдруг заявил, что Финляндия закупит большое количество этих "прекрасных самолетов".
По мнению экспертов, у Трампа есть такое свойство говорить иногда необдуманные вещи и путать названия стран, например Австрию и Австралию. Поэтому к словам американского президента о моментальном уходе США из Сирии после победы над ИГ следует относиться сдержанно.
Крым оградили от вражеских налетов
Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией
Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля
Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- Пентагон шокировали заявления Трампа
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина