Пентагон шокировали заявления Трампа

Американский лидер все решил за военных

Обещания Дональда Трампа вывести войска из Сирии после победы над запрещенным "Исламским государством" вызвали недоумение и растерянность в Минобороны США. Дело в том, что военные как раз собирались отправить на Ближний Восток дополнительные силы, как вдруг американский лидер совершенно спутал их планы.

В прошлую пятницу, после того как при взрыве самодельного взрывного устройства в Сирии погибли двое американских военных, Трамп вдруг заявил, что долго США на этой войне не останутся.

"Мы выбиваем дух из ИГ и очень скоро покинем Сирию. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом. Мы собираемся вернуться в свою страну", – сказал президент.

Его слова положительно восприняли в Москве. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, по крайней мере Трамп привержен прежним заявлениям о том, что после победы над ИГ США из Сирии уйдут. "Будем смотреть", – добавил Лавров, при этом заметив, что пока американцы достаточно серьезно обосновываются на восточном берегу Евфрата.





Действительно, в Пентагоне, по данным телеканала CNN, как раз собирались отправить в Сирию десятки военнослужащих. Эти планы обсудили за несколько дней до заявления президента, но теперь уже непонятно, будут ли они реализованы.

В январе вице-президент Майкл Пенс, наоборот, говорил, что США "привержены присутствию в Сирии", причем не только с целью разгрома террористов, но и для сдерживания "враждебного влияния Ирана". Примерно о том же говорил потерявший свой пост главы Госдепа Рекс Тиллерсон.

Трамп опять пошел наперекор системе, правда, пока только на словах. Американский президент и ранее делал неожиданные заявления. Например, обещал наладить позитивный диалог с Москвой, лично с Владимиром Путиным, однако антироссийская политика Конгресса все равно в итоге перевешивала.

Были и совсем курьезные случаи. Летом прошлого года американский лидер ни с того ни с сего "продал" финнам истребители F-18. Выступая на пресс-конференции в Хельсинки вместе со своим коллегой Саули Ниинистё, он вдруг заявил, что Финляндия закупит большое количество этих "прекрасных самолетов".

По мнению экспертов, у Трампа есть такое свойство говорить иногда необдуманные вещи и путать названия стран, например Австрию и Австралию. Поэтому к словам американского президента о моментальном уходе США из Сирии после победы над ИГ следует относиться сдержанно.