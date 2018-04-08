Трамп рвется ударить по Сирии

Вашингтон не исключает возможности нанесения ракетного удара по войскам Асада

Вашингтон не исключает возможности нанесения ракетного удара по Сирии в ответ на возможную химатаку в городе Дума. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил помощник президента США по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт.

Он заявил, что в Белом доме видели "фотографии этой атаки", а на вопрос о нанесении по Сирии ракетного удара ответил: "Я бы не стал ничего исключать", добавив, что в администрации Трампа изучают информацию о предполагаемой атаке с применением отравляющих веществ.

Президент, по словам Боссерта, обсудил ситуацию вокруг Думы с сотрудниками своей администрации, которые отвечают за вопросы нацбезопасности США.

Трамп в Twitter потребовал немедленно открыть район "бессмысленной химической атаки" для оказания медицинской помощи мирному населению.

Президент США обвинил Россию и Иран в поддержке "животного Асада", который, по его словам, виновен в "еще одной гуманитарной катастрофе без всякой причины".

МИД России назвал информационным вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке в Думе, якобы организованной войсками Асада. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что домыслы об использовании химоружия направлены на оправдание военных ударов по Сирии извне.

В Минобороны РФ сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия также опровергли.



