В США созрел новый план мести Асаду

Дональд Трамп обсудил с советниками новую военную акцию против законной власти в Сирии

В Белом доме созрел новый военный сценарий действий в Сирии. Американцы собираются нанести очередной удар по армии Арабской Республики в наказание "за применение" войсками Башара Асада химического оружия в Восточной Гуте.

Возможность таких действий президент обсудил в начале прошлой недели на заседании в Белом доме, на котором присутствовали глава американской администрации Джон Келли, советник по нацбезопасности Герберт Макмастер и министр обороны Джеймс Мэттис, сообщил The Washington Post один из чиновников. Окончательного решения Трамп пока не принял, да и участники встречи "решили продолжить следить за ситуацией", добавил источник.

Мэттис высказался против удара по армии Асада, а Макмастер поддерживает такую возможность. При этом, по словам пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт, "такой беседы не было" и министр обороны участия в обсуждении не принимал.

Информация о применении химического оружия в Восточной Гуте поступила 25 февраля. Врачи, работающие районах, которые контролируются мятежниками, рассказали, что у многих пациентов обнаружены симптомы отравления хлором, а один ребенок даже умер от этого.

Армия Асада никогда не применяла боевые отравляющие вещества, заявили в России и Сирии. А в Центре по примирению сообщили, что боевики готовили применение химического оружия, чтобы обвинить в этом преступлении правительственные войска.

Все обвинения США об использования армией Сирии химоружия не что иное, как пропагандистский вымысел, рассказал РИА ФАН политолог Игорь Рябов. Америка давно применяет такую технологию – чтобы наносить удары по не угодным ей режимам, пояснил он.

Не так давно министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что некоторые страны, в том числе и США, ставят своей целью разделить Сирию на части, напоминает URA.RU.

В апреле прошлого года США нанесли удар по Сирии 59 крылатыми ракетами. Это было ответом на атаку с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб, жертвами которой стали около 100 человек, пояснили тогда в Вашингтоне.