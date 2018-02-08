Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США атаковали армию Асада

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Battles
Возглавляемая американцами коалиция нанесла удары с воздуха по сирийским войскам

Это произошло в 8 км к востоку от реки Евфрат. Погибли почти 100 бойцов проправительственных формирований Арабской Республики.

Авиаудары и артиллерийская поддержка были призваны отразить нападение, рассказал телеканалу ABC не назвавший себя американский чиновник. Нападение на штаб-квартиру "Сирийских демократических сил " (СДС) к востоку от реки Евфрат была хорошо скоординирована, в ней участвовала артиллерия, танки Т-54 и Т-72, добавил он.

Подобное объяснение давалось и ранее. О том, что атака была предпринята "в ответ на неспровоцированное нападение 7 февраля на штаб  (СДС), которые поддерживают американцы, заявляла пресс-служба штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость").

"Коалиция нанесла удары по войскам нападавших с целью отразить акт агрессии против союзников, участвующих в глобальной операции коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещенным в России)", сказано в ее заявлении.

Остальных деталей не сообщается, пишет Reuters. 

Коалиция во главе с США "по-прежнему сосредоточена на миссии "Дехэ" (по нанесению поражения ИГ) в долине реки Евфрат и будет отстаивать свое право на самооборону", отметила пресс-служба.

В Кремле не стали комментировать заявление Пентагона об атаке. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у него нет детальной информации по этому вопросу, и порекомендовал обратиться за нею в Министерство обороны, пишут "Известия".

Ранее, в конце января, стало известно, о гибели от действий возглавляемой США коалиции в Сирии 10 тысяч 900 человек, из них 2 тысячи 815 были мирными жителями. Среди жертв 655 детей. 

Международная коалиция во главе с США не добилась результатов в борьбе с террористами в Сирии и убила больше мирных жителей, чем боевиков, отметил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в сентябре 2017 года. 

До этого, в июне, возглавляемая США коалиция нанесла удар по сирийским правительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую "зону предотвращения конфликтов" и представляли угрозу для союзных коалиции сил. заявил тогда официальный представитель коалиции Райан Диллон.

А через десять дней после этого в провинции Ракка авиация коалиции сбила сирийский истребитель Су-22. И объяснила это так, что якобы тот сбросил бомбы возле позиций "Сирийских демократических сил".

Алла НИКИТИНА
новости партнеров
Загрузка...

США пообещали России провал на Олимпиаде

Спортивный мир жаждет краха нашей сборной

Ракета Маска понесла потери

Успешное приземление было омрачено неудачей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей