США атаковали армию Асада

Возглавляемая американцами коалиция нанесла удары с воздуха по сирийским войскам

Это произошло в 8 км к востоку от реки Евфрат. Погибли почти 100 бойцов проправительственных формирований Арабской Республики.

Авиаудары и артиллерийская поддержка были призваны отразить нападение, рассказал телеканалу ABC не назвавший себя американский чиновник. Нападение на штаб-квартиру "Сирийских демократических сил " (СДС) к востоку от реки Евфрат была хорошо скоординирована, в ней участвовала артиллерия, танки Т-54 и Т-72, добавил он.

Подобное объяснение давалось и ранее. О том, что атака была предпринята "в ответ на неспровоцированное нападение 7 февраля на штаб (СДС), которые поддерживают американцы, заявляла пресс-служба штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость").

"Коалиция нанесла удары по войскам нападавших с целью отразить акт агрессии против союзников, участвующих в глобальной операции коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещенным в России)", сказано в ее заявлении.

Остальных деталей не сообщается, пишет Reuters.

Коалиция во главе с США "по-прежнему сосредоточена на миссии "Дехэ" (по нанесению поражения ИГ) в долине реки Евфрат и будет отстаивать свое право на самооборону", отметила пресс-служба.

В Кремле не стали комментировать заявление Пентагона об атаке. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у него нет детальной информации по этому вопросу, и порекомендовал обратиться за нею в Министерство обороны, пишут "Известия".

Ранее, в конце января, стало известно, о гибели от действий возглавляемой США коалиции в Сирии 10 тысяч 900 человек, из них 2 тысячи 815 были мирными жителями. Среди жертв 655 детей.

Международная коалиция во главе с США не добилась результатов в борьбе с террористами в Сирии и убила больше мирных жителей, чем боевиков, отметил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в сентябре 2017 года.

До этого, в июне, возглавляемая США коалиция нанесла удар по сирийским правительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую "зону предотвращения конфликтов" и представляли угрозу для союзных коалиции сил. заявил тогда официальный представитель коалиции Райан Диллон.

А через десять дней после этого в провинции Ракка авиация коалиции сбила сирийский истребитель Су-22. И объяснила это так, что якобы тот сбросил бомбы возле позиций "Сирийских демократических сил".