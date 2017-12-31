Трамп попытался украсть у России победу в Сирии
Возглавляемая США коалиция отвоевала у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) практически всю захваченную ими территорию в Сирии и Ираке. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время обращения к гражданам страны.
"Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГИЛ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов", - сказал глава Белого дома.
Ранее в США звучали утверждения о том, что российские ВКС осуществили лишь небольшую часть операций против террористов, а Москва "присвоила" себе победу в Сирии. В ответ российские власти призвали Вашингтон прекратить "приписывать себе чужие победы".
Заявление Трампа стало очередной попыткой США присвоить победу в Сирии, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Участие коалиции США в разгроме ИГ вообще сыграло минимальную роль. Мы знаем, что особенно в последнее время американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков", - сказал парламентарий в беседе с RT.
По мнению депутата, США пытаются прикрыть свои действия словами о победе над террористами, хотя в Сирии они потерпели поражение, поскольку главной задачей ставилось уничтожение правящего режима Башара Асада.
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