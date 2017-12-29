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США эвакуируют лидеров террористов

Фото: flickr.com/Robert Sullivan
Пентагон опять пришел на помощь боевикам

Военные вертолеты США взяли на борт главарей запрещенного в РФ "Исламского государства" и перебросили их из Дейр-эз-Зора в провинцию Эль-Хасака. Как сообщает сирийское агентство SANA, ссылаясь на свои источники, вертолеты приземлились недалеко от плотины Эль-Басель вблизи города Хасеке.

По данным СМИ, американцы привезли командиров ИГ, ранее вступивших в ряды Сирийских демократических сил, которые поддерживают США. Минобороны РФ давно утверждает, что Пентагон готовит так называемую Новую сирийскую армию для свержения режима Башара Асада, а комплектует ее бывшими и действующими террористами, которые готовы до конца воевать против Дамаска.

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Накануне боевики обстреляли российскую базу "Хмеймим". И первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в пятницу даже заявил, что без поддержки США ракетная атака террористов была бы невозможна.

О связях США с джихадистами говорил даже британский телеканал BBC. В ноябре журналисты подготовили репортаж. В нем рассказывалось, как американцы разрешили покинуть Ракку сотням боевиков с оружием. Тогда колонна из грузовиков и автобусов растянулась на 6-7 километров.

Александр ИЛЬИН
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