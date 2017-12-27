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Боевики обстреляли российскую базу в Сирии

Фото: Vladimir Isachenkov/AP/TASS
Аэродром подвергся ракетной атаке

Как сообщил Telegram-канал Directorate-4 с пометкой "срочно", боевики "1-й прибрежной дивизии" из так называемой Свободной армии Сирии обстреляли авиабазу "Хмеймим". Исламисты вели огонь из ракетной системы залпового огня и выпустили как минимум две ракеты. Обе они были успешно перехвачены ЗРПК "Панцирь-1С".

На данный момент с авиабазы выведена основная часть боевых самолетов ВКС РФ, но "Хмеймим" продолжает свою работу. Бои сирийской армии с джихадистами не прекращаются. Ранее в СМИ поступила информация, что в Хаме приземлились российские самолеты с техникой.

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