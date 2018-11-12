В НАТО отказались от армии для Европы

Без США, Британии и других союзников Организации военные структуры будут неполноценными

Североатлантический альянс усмотрел в новой идее ЕС бессмысленный шаг. Речь идет о создании общеевропейских войск.

По мнению генсека блока Йенса Столтенберга, дублирующая армия миру ни к чему. Об этом политик сообщил в ходе конференции в немецкой столице. Однако он подчеркнул, что в целом в НАТО положительно смотрят на попытки укрепление оборонного сектора.

"Потому что они расширяют их возможности и преодолевают раздробленность в военно-промышленном комплексе", – цитируют генсака РИА "Новости".

Тут же Столтенберг пояснил, что сюда в эту категорию не входят дублирующие командные структуры.

"Реальность такова, что нам нужна одна сильная командная структура", — заявил он, добавив, что сейчас необходимо сосредоточиться на укреплении трансатлантических отношений.

Ведь поддерживающие НАТО страны, которые при этом находятся за бортом ЕС, играют ключевую роль в безопасности Европы. Так, по словам Столнберга, общая армия невозможна, например, без Турции, Норвегии, Канады, США и Британии, которая вот-вот покинет Евросоюз.