Америка захватит власть над миром
Соединенные Штаты продолжают наращивать армию, чтобы обезопасить себя от угрозы со стороны "враждебных" стран, в том числе и России.
Секретарь армии США Марк Эспер считает, что в 2028 г. американские военные смогут начать войну с любой страной. Солдаты, по его мнению, станут настолько сильными и универсальными, что будут сражаться на нескольких фронтах одновременно.
"Против любого противника в любое время и в любом месте в конфликте с высокой интенсивностью, одновременно сдерживая других и сохраняя свою способность вести войну", – цитирует его Defense News.
Эспер объяснил свои словам тем, что через 10 лет у Америки появится множество современных пилотируемых и беспилотных аппаратов, самолетов, а также систем жизнеобеспечения. Кроме того, оружие военных и тактика будет лучшей в мире, и никто не сравнится с ними.
Секретарь подчеркнул, что армия нуждается дополнительно в 500 тысячах солдат. При этом планируется ужесточить тренировки, чтобы они были приближены к реальным боевым условиям.
"Обучение должно быть сосредоточено на конфликтах высокой интенсивности и городских операциях в условиях ограниченной электроники, где связь и передача данных будут невозможны", – добавил Эспер.
А пару дней назад политолог и старший преподаватель Школы дипломатии и международной торговли имени Джеймса Паттерсона при Университете Кентукки Роберт Фарли заявил, что через 12 лет армия США, которую он назвал "золотым стандартом", останется самой мощной наземной боевой силой. При этом он особо отметил сухопутные войска, по-прежнему имеющие "полный доступ к мощной системе военных инноваций".
Такое мнение "не имеет под собой реальной основы", прокомментировал слова американского обозревателя военный эксперт Виктор Литовкин. "Надо понимать: сухопутные войска США никогда не воевали с равным по силе противником. Ирак, Сомали или Афганистан, действия против которых, считает Фарли, покрыли армию США славой, на равных противников американцев никак не тянут", – пояснил он "Свободной прессе".
Ранее президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2018 год. Расходы на оборонку составят $700 млрд, что является рекордным для страны, несмотря на огромный госдолг.
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