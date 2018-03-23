Трамп погнался за Россией
Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2018 год. Главной статьей расходов стала военная отрасль.
Бюджет страны составит $1,3 триллиона. При этом расходы на оборону увеличатся на 80 миллиардов, что является крупнейшим повышением за полтора десятилетия. Всего Соединенные Штаты затратят на оборонку $700 миллиардов.
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Кроме того, отдельные средства заложат на "борьбу с влиянием России", а также на военную помощь Украине. Общий бюджет этих статей составит $450 миллионов, передает РИА "Новости".
Трамп пытается всеми силами нарастить мощь своей армии, однако это может дорого обойтись экономике страны. США уже залезли в огромные долги.
"Мы тратим много денег на ядерные системы для обновления и в некоторых случая создания абсолютно новых, к примеру, атомные подводные лодки", – сказал глава государства.
Трамп уверен, что США будет самой сильной ядерной державой, однако подчеркнул, что этими силами, как он надеется, никогда не придется воспользоваться. В смету также вошли средства необходимые на постройку пограничной стены с Мексикой.
При этом политик ранее грозил наложить вето на принятие бюджета из-за разногласий с демократами по нелегальным мигрантам.
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