Трамп погнался за Россией

Политик пытается добиться мирового господства, наращивая затраты на армию

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2018 год. Главной статьей расходов стала военная отрасль.

Бюджет страны составит $1,3 триллиона. При этом расходы на оборону увеличатся на 80 миллиардов, что является крупнейшим повышением за полтора десятилетия. Всего Соединенные Штаты затратят на оборонку $700 миллиардов.

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Кроме того, отдельные средства заложат на "борьбу с влиянием России", а также на военную помощь Украине. Общий бюджет этих статей составит $450 миллионов, передает РИА "Новости".

Трамп пытается всеми силами нарастить мощь своей армии, однако это может дорого обойтись экономике страны. США уже залезли в огромные долги.

"Мы тратим много денег на ядерные системы для обновления и в некоторых случая создания абсолютно новых, к примеру, атомные подводные лодки", – сказал глава государства.

Трамп уверен, что США будет самой сильной ядерной державой, однако подчеркнул, что этими силами, как он надеется, никогда не придется воспользоваться. В смету также вошли средства необходимые на постройку пограничной стены с Мексикой.

При этом политик ранее грозил наложить вето на принятие бюджета из-за разногласий с демократами по нелегальным мигрантам.