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Трамп погнался за Россией

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kevin Dietsch
Политик пытается добиться мирового господства, наращивая затраты на армию

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2018 год. Главной статьей расходов стала военная отрасль.

Бюджет страны составит $1,3 триллиона. При этом расходы на оборону увеличатся на 80 миллиардов, что является крупнейшим повышением за полтора десятилетия. Всего Соединенные Штаты затратят на оборонку $700 миллиардов.

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Кроме того, отдельные средства заложат на "борьбу с влиянием России", а также на военную помощь Украине. Общий бюджет этих статей составит $450 миллионов, передает РИА "Новости".

Трамп пытается всеми силами нарастить мощь своей армии, однако это может дорого обойтись экономике страны. США уже залезли в огромные долги.

"Мы тратим много денег на ядерные системы для обновления и в некоторых случая создания абсолютно новых, к примеру, атомные подводные лодки", – сказал глава государства.

Трамп уверен, что США будет самой сильной ядерной державой, однако подчеркнул, что этими силами, как он надеется, никогда не придется воспользоваться. В смету также вошли средства необходимые на постройку пограничной стены с Мексикой.

При этом политик ранее грозил наложить вето на принятие бюджета из-за разногласий с демократами по нелегальным мигрантам. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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